Berlin-Wedding: Waffe gemeldet, viele Polizisten rücken an

In Berlin-Wedding ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in der Fehmarner Straße gekommen. Augenzeugen berichteten von einem großen Aufgebot an Polizisten vor einer Wohnung. Auf Anfrage bestätigte die Berliner Polizei den Einsatz.

Es habe sich dabei um einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt gehandelt. Die Polizei sei zunächst davon ausgegangen, dass eine Person in der Wohnung im Besitz einer Waffe sei. Diese habe sich jedoch beim Eintreffen der Polizei vor Ort als Softair-Waffe herausgestellt. Sie sei nicht eingesetzt worden.

Die beiden in der Wohnung befindlichen Personen bezichtigten sich gegenseitig der häuslichen Gewalt. Entsprechende Anzeigen seien gestellt worden, der Einsatz der Polizei sei bereits beendet worden.