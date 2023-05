Berlin-Wedding: WG-Bewohner von ihrem Nachbarn mit Schusswaffe bedroht

In Wedding eskalierte am Donnerstag ein Nachbarschaftsstreit. Ein 56-jährige Hausbewohner zog plötzlich eine Waffe – und bedrohte damit drei Mitbewohner einer WG.

Drei junge Männer sind am Donnerstagabend von ihrem 56-jährigen Nachbarn im Berliner Stadtteil Wedding mit einer Waffe bedroht worden. Die Polizei teilt mit, dass der 56-Jährige gegen 15 Uhr die Wohngemeinschaft des 17- und der zwei 19-jährigen Mitbewohner in der Turiner Straße aufsuchte und mit ihnen in Streit geriet. Der Streit eskalierte und der 56-Jährige zog eine Schusswaffe hervor, mit der er das Trio bedrohte.

Die Polizei nahm den Nachbarn fest und durchsuchte seine Wohnung. Die Beamten fanden neben der Tatwaffe noch weitere Waffen. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.