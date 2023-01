Berlin: Weihnachtsbäume brennen am Dorfplatz in der Rigaer Straße

Die Berliner Feuerwehr hat am Sonntagabend mehrere brennende Tannen gelöscht, die auf der Straße gelegen hatten. Gegen 23 Uhr brannten ersten Informationen von vor Ort zufolge am „Dorfplatz“ In der Rigaer Straße/ Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain mehrere Weihnachtsbäume.

Die Bäume seien rasch von der alarmierten Berufsfeuerwehr gelöscht worden, die Polizei ermittele zur Brandstiftung. Auch ob ein Schaden an der Fahrbahnoberfläche entstand, werd noch geprüft. Nach Zeugenangaben vor Ort sollen die Flammen mehrere Meter hoch geschlagen sein.