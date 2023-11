Berlin: Weihnachtsbeleuchtung auf Kudamm und Tauentzien jetzt doch gesichert

Die Weihnachtsbeleuchtung für den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße in Berlin-Charlottenburg kommt nun doch. Die Finanzierung ist gesichert, erfuhr die Berliner Zeitung aus Senatskreisen am Freitag. Weil Geld fehlte, drohte der Ausrichter, der Verein AG City, die Beleuchtung in diesem Jahr abzusagen. Doch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) habe nun 150.000 Euro zusätzlich an Sponsorengeldern sammeln können, hieß es aus Senatskreisen. „Einmalig und nie wieder.“

Die AG City rechnete Anfang der Woche vor, dass für die Finanzierung der Beleuchtung 600.000 Euro nötig sind. 260.000 Euro waren bereits durch Spenden zusammengekommen. Dazu steuerte die Senatswirtschaftsverwaltung etwa 100.000 Euro bei. Diese Summe reiche aber noch nicht, klagte die AG City Anfang der Woche.



Mit Wegners Sponsorengeldern reicht es jetzt, hieß es Freitag aus dem Roten Rathaus. Zudem dementierte die Senatskanzlei frühere Zeitungsberichte, wonach sie die 150.000 bis 200.000 Euro im Vorfeld der AG City zugesagt habe.

Weihnachtsbeleuchtung in der City West ab dem 27. November

Die AG City hatte die Beleuchtung erstmals 1978 initiiert und organisiert sie seit 2019 wieder. In diesem Jahr sollen die Lichter vom 27. November bis zum 6. Januar 2024 erstrahlen. 600 Bäume werden geschmückt und die Straße wird mithilfe von 140.000 zu weihnachtlichen Motiven angeordneten LED-Lämpchen auf einer Gesamtlänge von 4,2 Kilometern ausgeleuchtet.