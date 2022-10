Berlin-Weißensee: Auto stößt mit Tram zusammen, zwei Verletzte

In der Hansastraße ist am Freitagabend ein VW-Golf mit einer Straßenbahn kollidiert. Es gibt mehrere Verletzte. Die Polizei Berlin ermittelt die Unfallursache.

In Berlin-Weißensee ist am später Freitagabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines Golf wollte offenbar in der Hansastraße auf Höhe des alten Kinderkrankenhauses abbiegen und übersah wohl die herannahende Straßenbahn.

An der Unfallstelle liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Der Fahrer hatte an seinem Auto den Unterboden beschädigt. An der Tram und dem Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur genauen Unfallursache.