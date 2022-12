Berlin-Weißensee: Rentnerin auf Parkplatz angefahren

In Berlin-Weißensee ist eine Seniorin am Montagmittag von einem Auto angefahren worden. Laut Polizeiinformationen ging die 81-Jährige gegen 13.50 Uhr über die Zufahrt eines Parkplatzes Am Steinberg, als es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 34-Jährigen kam.

Nach dem Unfall klagte die Seniorin über Schmerzen am Rücken sowie am linken Bein. Sie sei vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei übernommen. Sie dauern an.