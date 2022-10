Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Rentnern ist am Donnerstagmittag ein Straßenschild aus dem Boden gerissen und in die Glasfront eines Lokals geschleudert worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 93-Jähriger mit seinem Volvo gegen 10.30 Uhr die Gartenstraße in Richtung Buschallee. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 88-jährigen VW-Fahrerin.

Durch den starken Zusammenprall beider Fahrzeuge kam der Volvo von der Fahrbahn ab, riss dabei ein Straßenschild aus dem Boden, welches in der Folge in die Glasfront eines dortigen Lokals schleuderte. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste in der Gaststätte, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Fahrzeugführenden sowie die 85-jährige Beifahrerin des Volvo-Fahrers wurden bei dem Unfall verletzt. Während die Beifahrerin nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte, verblieben die beiden Autofahrenden zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Buschallee blieb für etwa eine Stunde gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.