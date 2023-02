Weißensee: Wohnung in Berliner Mehrfamilienhaus brennt

In der Nacht zu Dienstag ist ein Brand in einer Wohnung in Berlin-Weißensee ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich retten, die Wohnung ist jedoch unbewohnbar.

In der Nacht zu Dienstag ist in einer Wohnung in der Charlottenburger Straße in Berlin-Weißensee ein Feuer ausgebrochen. Ein Zimmer brannte gegen Mitternacht in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses.

Nach einem Bericht von vor Ort konnten sich sowohl die Bewohner der Wohnung als auch des Wohnhauses selbst in Sicherheit bringen, bevor die Berliner Feuerwehr eintreffen konnte.

Die Feuerwehr löschte den Brand etwa zwei Stunden lang und war mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandwohnung ist laut den Angaben unbewohnbar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.