Berlin - Der Koalitionsvertrag der neuen Berliner Regierung steht. Am Abend des ersten Advents haben die Parteien SPD, Grüne und Linke die Verhandlungen abgeschlossen. Die Vorstellung der Ergebnisse und des Vertrags ist heute um 12 Uhr geplant (Livestream). Inzwischen wurde auch bekannt, welche Partei welchen Posten im neuen Senat besetzen wird. Vier Posten im Senat gehen an die SPD, drei an die Grünen und drei an die Linke. Die ersten Namen stehen schon fest. Der Überblick noch einmal zusammengefasst.

SPD Die Sozialdemokraten stellen die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und den Chef der Senatskanzlei (Letzter Punkt ist noch offen).

Die SPD bekommt das Ressort Stadtentwicklung und Wohnen zurück (noch offen).

Die Innenverwaltung geht an die SPD, besetzt wohlmöglich mit dem alten und neuen Senator Andreas Geisel.

Die SPD behält das Bildungsressort . Wer den Posten übernimmt, ist unklar. Sandra Scheeres ist ausgeschieden. Eine mögliche Kandidatin könnte die bildungspolitische Sprecherin Maja Lasic sein.

Außerdem geht das Wirtschaftsressort an die SPD (noch offen).

Grüne Die Grünen besetzen die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz . Als nahezu sicher gilt, dass Parteichef Werner Graf Verkehrssenator wird.

Gesundheit und Wissenschaft : Als heiße Kandidatin wird hier Spitzenkandidatin Bettina Jarasch gehandelt.

Finanzen: Derzeit im Gespräch dafür ist der Abgeordnete Daniel Wesener.