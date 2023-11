Eine Frau ist in Berlin-Westend in einer U-Bahn am Sonntagnachmittag rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Zuvor soll sie sich mit dem Angreifer gestritten haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 15.40 Uhr soll die 29-Jährige mit dem Unbekannten in einer Bahn der Linie U2 in Richtung Ruhleben in einen Streit geraten sein, als der Mann sein Fahrrad abstellen wollte. Der Streit eskalierte und der Mann beleidigte die 29-Jährige rassistisch.

Die Frau versuchte den Mann zu filmen, als er ihr plötzlich das Handy aus der Hand schlug. Beide sollen an der Station Ruhleben aus der Bahn ausgestiegen und in unterschiedliche Richtungen gelaufen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fehlte von dem Mann bereits jede Spur. Die Frau wurde bei dem Angriff nicht verletzt.