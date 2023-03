Berlin-Westend: Auto schleudert gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt

Eine 69-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Wagen in Richtung Steubenplatz gefahren. Währenddessen bog eine 80-jährige Autofahrerin von der Eichenallee links in die Bolivarallee ab. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenprall der beiden Autos.

Der Wagen der 69-Jährigen wurde dabei gegen einen Baum geschleudert und rollte anschließend rückwärts gegen ein geparktes Auto. Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 80-jährige Fahrerin blieb hingegen unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.