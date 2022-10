Berlin-Westend: Radfahrerin nach Abbiege-Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend am Sonnabendnachmittag ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, bog ein 70 Jahre alter Autofahrer von der Glockenturmstraße aus kommend nach links in die Heerstraße ab.

Dabei erfasste er mit seinem Auto eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad von der Straße Am Rupenhorn in Richtung Glockenturmstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer am Kopf verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei Berlin führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.