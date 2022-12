Berlin: Transporter überschlägt sich auf Avus, Frau schwer verletzt

Die 27-jährige Fahrerin krabbelte mit letzter Kraft aus dem Fahrzeug. Sie kam mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Streifenwagen sperrt die Auffahrt zur A115 am Funkturm (Archivbild). dpa/Annette Riedl

Bei einem Unfall ist am Mittwochmorgen in Berlin-Westend eine Fahrerin eines Transporters schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich das Fahrzeug auf der Berliner Stadtautobahn.

Die 27-Jährige war laut Polizei gegen 3 Uhr mit dem Transporter auf dem linken Fahrstreifen der BAB 115 in Richtung Autobahndreieck Funkturm unterwegs. Wenig später wollte sie die Avus über die Überfahrt zur BAB 100 in Richtung Messedamm verlassen. Dabei soll sie erst spät den Fahrstreifen gewechselt haben und dann über die Sperrfläche gefahren sein. Bei einem Bremsmanöver soll sie die Kontrolle über den Wagen verloren haben, so die Polizei weiter.

Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen den Fahrbahntrenner, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die schwer verletzte Frau konnte noch aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen hinausklettern. Sie kam mit Kopf- und Armverletzungen ins Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war die Überfahrt zur Stadtautobahn und zur Ausfahrt Messedamm für eine Stunde gesperrt. Die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn dauerten bis etwa 5.20 Uhr an. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernahm die weiteren Ermittlungen.