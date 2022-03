Die U-Bahnlinie 2 wird ab dem heutigen Montag für zwei Monate nicht zwischen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben verkehren. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, werden in dieser Zeit barrierefreie Busse eingesetzt. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am U-Bahnhof Olympia-Stadion. Dort müssen laut BVG acht Weichen und zwei Kreuzungen erneuert werden. „Die Arbeiten sind nötig, damit die Züge der Kleinprofillinien U1 bis U4 nach einem Werkstattaufenthalt schnell und reibungslos wieder in den Einsatz gehen können“, so ein Sprecher der BVG.

Rechtzeitig zum DFB-Pokalfinale am 21. Mai im Olympiastadion sollen die Bauarbeiten im Berliner Westend abgeschlossen sein. Der Zugverkehr zwischen den U-Bahnhöfen Pankow und Theodor-Heuss-Platz läuft in der Zeit der Sperrung weiterhin planmäßig. Dieser Abschnitt ist nicht betroffen.