Berlin: Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Am Freitagabend und Samstagmorgen wird es stürmisch in Berlin. Regen kommt hinzu. Es besteht eine amtliche Warnung.

Passanten am Alexanderplatz kämpfen am Freitagnachmittag gegen den Sturm. Benjamin Pritzkuleit

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitagabend vor Sturmböen (Warnung vor markantem Wetter, Stufe 2). Bis Samstagfrüh besteht zudem eine amtliche Warnung vor Windböen (Wetterwarnung, Stufe 1). Es muss mit Böen mit bis zu einer Stärke von sieben bis neun Beaufort gerechnet werden.

Ein Sturmtief über Nordeuropa sorgt derzeit mit feuchter Luft für das wechselhafte und stürmische Wetter in Brandenburg und Berlin. Die zugehörige Kaltfront überquert die Region ab dem späten Freitaganachmittag von Nord nach Süd. Auch am Samstag bleibt Tiefdruckeinfluss bestehen.

Wochenende in Berlin: Es wird regnerisch

Der Samstag startet in Berlin mit aufkommenden Regen, der auch länger und kräftiger ausfallen kann. Auch mit einem frischen Wind muss noch gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei 7 bis 10 Grad. Zum Abend klingt der Regen dann wieder ab. In der Nacht auf Sonntag bleibt es wolkig mit lokal auftretenden Schauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad.

Der Sonntag startet ebenfalls regnerisch und mit vielen Wolken am Himmel. Zum Nachmittag klart es dann auf und es bleibt trocken – bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. In der Nacht soll es zunächst klar bleiben, später verdichten sich dann die Wolken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen -1 und 2 Grad ab.