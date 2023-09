Bei einem Streit im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt sind am Samstagnachmittag in einer Bar mehrere Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen nach sollen ungefähr zehn Personen gegen 17.30 Uhr in einer Bar in der Wilhelmstraße in einen Streit geraten sein, der sich in eine Schlägerei entwickelt haben soll. Im Verlauf sollen laut Polizei mehrere Schüsse aus einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe abgefeuert worden sein.

Ein Projektil hat dabei ein zufällig vorbeifahrendes Auto getroffen. Niemand der Insassen wurde verletzt. Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eingetroffen waren, flüchteten die Beteiligten. Die Ermittlungen dauern an.