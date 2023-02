Berlin will keine Junggesellenabschiede mehr anlocken Die Tourismusbranche in Berlin will verstärkt auf Qualität beim Reisen setzen. Trinkfreudige Junggesellenabschiede gehören nicht zum Konzept. dpa

Trinkfreudige Männer auf einem Bierbike in Berlin: Junggesellenabschiede will die Tourismusbranche in der Hauptstadt nicht mehr anlocken. Stefan Boness/Ipon/imago

Berlin -Die Tourismusbranche in Berlin will auf ihrem Erholungsweg nach der Corona-Pandemie verstärkt auf Qualität beim Reisen setzen und die Hauptstadt entsprechend bewerben. „Was wir nicht wollen, sind stag parties, also Junggesellenabschiede oder Junggesellinnenabschiede“, sagte Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Visit Berlin, am Donnerstag in Berlin. Diesen Besuchern sei es völlig egal, wo sie sich betrinken. „Gott sei Dank sind wir kein prädestiniertes Ziel dafür“, sagte Kieker.