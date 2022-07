Wegen der gesunkenen Zahl von Ukraine-Flüchtlingen sollen in Berlin die Unterstützungsstrukturen verändert werden. Die „Welcome Hall“ am Hauptbahnhof werde Anfang Oktober zurückgebaut und durch eine kleinere Empfangsstelle aus Containern ersetzt, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Samstag mit.

Seit Anfang Juli kämen täglich im Schnitt nur noch knapp 330 Ukraine-Flüchtlinge am Hauptbahnhof an. Als die „Welcome Hall“, ein großer beheizbarer Zeltbau, Anfang März als Notaufnahmestelle errichtet wurde, seien es noch bis zu 10.000 Flüchtlinge am Tag gewesen.

Verwaltungsbeschäftigte, Lotsen und Sprachmittler würden am Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) weiter im Einsatz bleiben, um Flüchtlingen eine erste Orientierung zu geben, hieß es. Ein Wegeleitsystem weise Ankommende zudem zum Schalter für die Ausgabe der „Help Ukraine“-Tickets der Deutschen Bahn und zum Shuttlebus des Ukraine-Ankunftszentrums TXL im früheren Flughafen Tegel. Dort stehe das gesamte Angebot der Erstversorgung mit Verpflegung, medizinischer Erstversorgung, Unterbringung und Haustierversorgung bereit.

Der Abbau der „Welcome Hall“ am Hauptbahnhof solle zugleich einen Beitrag zur Bewältigung der Energiekrise leisten, hieß es. Das Beheizen des nicht-isolierten Zeltes sei nicht mehr vertretbar. Stattdessen sollen winterfeste Angebote für Ukraine-Flüchtlinge vorgehalten werden. Sollten wieder mehr Ukraine-Flüchtlinge in Berlin ankommen, würden die nötigen Ankommens- und Hilfsangebote sofort wieder erweitert und flexibel dem Bedarf angepasst.