Eine bisher unbekannte Gruppe aus fünf Männern hat am Sonntagabend eine Frau in Berlin-Wilmersdorf überfallen und ihre Handtasche geraubt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer dabei so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus in einer Intensivstation behandelt werden muss.

Gegen 20 Uhr rief eine Zeugin die Polizei zum U-Bahnhof Fehrbelliner Platz, als sie auf dem Boden des Durchganges zwischen den U-Bahnlinien 3 und 7 eine verletzte Frau fand. Während die Polizeikräfte eintrafen, versorgten bereits weitere Zeugen die Frau notfallmedizinisch. Rettungskräfte der Feuerwehr übernahmen die weitere Versorgung.

Laut der Polizei hatte ein Mann , der Teil einer fünfköpfigen Gruppe war, der Frau die Handtasche entrissen. Als sie versuchte, die Tasche festzuhalten, stürzte sie die Treppe hinunter und erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei konnte die Frau noch nicht befragen. Auch ihre Identität konnte bislang nicht festgestellt werden, weil die Papiere sich wohl in ihrer Handtasche befunden hatten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernahm ein zuständiges Fachkommissariat.