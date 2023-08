Der Fahrer eines Lkw ist am Montagmorgen in Berlin-Wilmersdorf in eine Hausfassade gekracht. Wie die Feuerwehr der Berliner Zeitung auf Anfrage erklärte, kam der Fahrer gegen 6.30 Uhr morgens an der Rudolstädter Straße, Höhe Mecklenburgische Straße von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einen parkenden Transporter sowie einen Telekommunikationskasten, bevor er schließlich in einem Hauseingang zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt und musste vor Ort erstversorgt werden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Lkw befindet sich derzeit noch in der Rudolstädter Straße, er soll im Laufe des Vormittags geborgen werden.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mitteilte, ist die Rudolstädter Straße derzeit in beiden Richtungen zwischen Hohenzollerndamm und Mecklenburgische Straße gesperrt.

#Unfall in #Wilmersdorf: Die Rudolstädter Straße ist in beiden Richtungen zwischen Hohenzollerndamm und Mecklenburgische Straße #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 8, 2023