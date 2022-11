Wilmersdorf: Mann sprüht Polizist Reizgas ins Gesicht – Festnahme 

Ein verdächtiger Mann hat in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Wilmersdorf einen Polizisten angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Straftäter war einem Zivilfahnder an der Bundesallee aufgefallen, weil er zusammen mit einem weiteren Mann vor irgendetwas wegrannte. Der Beamte nahm nach Angaben der Polizei die Verfolgung auf und erkannte dabei, dass einer der beiden kurz zuvor Zeuge einer Sachbeschädigung an einem Tattoo-Studio war. Der zweite Mann war demnach offenbar der Täter, der von dem Zeugen verfolgt wurde.

Polizist wird verletzt – Beamter außer Dienst eilt zur Hilfe

In einem Waggon der U-Bahnlinie 9 stellte der Zivilfahnder den mutmaßlichen Randalierer. Doch statt sich festnehmen zu lassen, sprühte der 26-Jährige dem Polizisten unvermittelt Reizgas ins Gesicht, sodass dieser Atemwegsreizungen erlitt. Ein Polizist außer Dienst, der auf den Vorfall in der U-Bahn aufmerksam wurde, eilte dem Fahnder zur Hilfe. Zusammen überwältigten sie den aggressiven Verdächtigen und nahmen ihn fest.

Weitere Einsatzkräfte brachten ihn für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.