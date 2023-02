Berlinerin verfolgt Einbrecher – Festnahme

Eine Zeugin bemerkte am Mittwoch, wie sich zwei Männer an einem Auto zu schaffen machten. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

In Wilmersdorf sind am Mittwochmittag zwei Männer festgenommen worden, die versucht haben sollen aus einem Auto Gegenstände zu stehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beobachtete eine Passantin, wie die zwei Männer gegen 13.40 Uhr am Olivaer Platz in ein geparktes Auto hineinsahen, kurz darauf einstiegen und es wenig später wieder verließen.

Die Zeugin verfolgte anschließend die Männer und alarmierte die Polizei. Wenig später konnten die Beamten die beiden Männer im Alter von jeweils 26 und 27 Jahren am Kurfürstendamm festnehmen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie ein Handy festgestellt werden, nach dem als Beute eines Taschendiebstahls gefahndet wurde.

An dem geparkten Auto stellten die Kräfte ein aufgebrochenes Türschloss fest. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Festgenommenen dem Fachkommissariat überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.