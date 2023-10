Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf ist eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer gegen 22.40 Uhr den Hohenzollerndamm von der Pfalzburger Straße kommend in Richtung Hohenzollernplatz. Als er nach links in die Uhlandstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem ihm entgegenkommenden Auto eines 24-Jährigen zusammen.

Der 28-Jährige erlitt Prellungen. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt und war nach dem Unfall eingeklemmt. Wie die Berliner Feuerwehr auf X mitteilte, musste die Frau mit einem technischen Gerät befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 28-Jährige der Polizei zufolge mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Der 24-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt.

#Schwerer_Verkehrsunfall in #Wilmersdorf. Auf einer Kreuzung stießen zwei PKW zusammen. Eine Person war eingeklemmt und musste von uns mit technischem Gerät befreit werden. Schwerverletzt brachten wir diesen und einen weiteren leichtverletzten Patienten ins Krankenhaus. #EstuK pic.twitter.com/MR5lWdv3ly — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 11, 2023