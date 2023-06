Ein Radfahrer rast durch Berlin. In Wilmersdorf hat sich ein Radler eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Ein Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag in Berlin-Wilmersdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zivilfahnder wollten den 32-Jährigen am Hohenzollerndamm kontrollieren, teilte die Polizei Donnerstag mit. Der Radfahrer flüchtete allerdings.

Auf dem Gehweg der Caspar-Theyß-Straße kollidierte der Radfahrer mit dem Zivilfahrzeug der Polizei, das in einer Grundstückseinfahrt hielt. Der 32-Jährige stürzte und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten nahmen erneut die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden auf Höhe der Wangenheimstraße festnehmen.

Durch den Verkehrsunfall erlitt der Mann Verletzungen im Bereich des Rumpfes. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Warum der Radfahrer vor der Kontrolle flüchtete, teilte die Polizei nicht mit.