Wilmersdorf: Rasender Smart kracht gegen Audi

Der Fahrer eines Smart ist in der Nacht zu Dienstag in Wilmersdorf gegen einen geparkten Audi gekracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Smart offenbar mit hoher Geschwindigkeit in eine Rechtskurve und prallte dann auf den in der Nachodstraße geparkten Audi.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Audi in einen geparkten BMW geschoben wurde. Der Smart schleuderte in den Gegenverkehr und blieb dort stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ob sich eine weitere Person im Smart befand, wird gegenwärtig ermittelt.

Der Smart wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Nachodstraße war zwischen Bundesallee und Prager Straße für über 60 Minuten in beide Richtungen vollständig gesperrt.