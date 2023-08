Berlin-Wilmersdorf: Wohnung in der Rankestraße völlig ausgebrannt

Am späten Sonntagabend hat gegen 24 Uhr in der Rankestraße in Berlin-Wilmersdorf eine Wohnung in einem Wohnheim mit neun Stockwerken gebrannt. Die Wohnung im ersten Stock brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war nach Angaben vom Montag mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Um 0.17 Uhr war das Feuer bereits unter Kontrolle.

Nachdem der Brand erst durch das Fenster und dann von innen gelöscht wurde, untersuchte die Feuerwehr anliegende Wohnungen. Sie waren vom Feuer aber nicht betroffen. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben.