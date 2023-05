Berlin: Wirt beleidigt Kneipen-Gast antisemitisch und homophob

In einer Kneipe in Tempelhof-Schöneberg soll ein Wirt einen Gast beschimpft haben. Auslöser war ein Konflikt, weil plötzlich das Handy des Gastes fehlte.

Die Steinmetzstraße in Schöneberg. In einer Kneipe ist ein Gast beleidigt worden. Stefan Zeitz/imago

Ein Gast einer Kneipe soll am Donnerstagmittag im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg von einem Wirt homophob und antisemitisch beleidigt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, saß der 58-Jährige gegen Mittag in dem Lokal an der Kreuzung Steinmetzstraße Ecke Alvenslebenstraße und stellte fest, dass er keine Zigaretten mehr hatte. Der Gastwirt riet ihm, sich im gegenüberliegenden Kiosk Zigaretten zu kaufen. Als der Gast einige Minuten später in die Kneipe zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Handy nicht mehr auf dem Tisch lag, auf dem er es zurückgelassen hatte.

Er sprach den Wirt darauf an. Dieser soll aggressiv reagiert und den Gast antisemitisch und homophob beleidigt haben. Als der 58-Jährige einen zweiten Versuch startete, mit dem Gastwirt über das Verschwinden seines Handys zu sprechen, soll dieser ihn erneut beleidigt haben. Der Gast erstattete schließlich auf einem Polizeiabschnitt eine Strafanzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.