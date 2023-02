Großeinsatz in Wittenau: Brand in Industriebetrieb mit gefährlichen Stoffen

In einem Industriebetrieb in Berlin-Wittenau ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. In der Firma in der Schlitzer Straße lagern gefährliche Stoffe, teilte die Feuerwehr mit.

Rund 100 Einsatzkräfte seien mit etlichen Löschfahrzeugen vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach seinen Angaben kam in dem Unternehmen, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Reinigungsfirma handeln soll, niemand zu Schaden. Auch für Menschen in der Umgebung bestehe keine Gefahr.

Nach Angaben von Feuerwehrleuten vor Ort handelt es sich bei dem gefährlichen Stoff um Iso-Hexan. Dieses ist explosiv.

#Brand in #Wittenau. Seit 19:00 Uhr brennt es in der #Schlitzer_Straße dort in einem Industriebetrieb mit gefährlichen Stoffen. Wir erkunden mit 52 Einsatzkräften die Lage. Weitere Spezialkräfte der Feuerwehr sind auf der Anfahrt. Personen sind nicht gefährdet. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 23, 2023

Zur Brandursache wurde zunächst noch nichts mitgeteilt.