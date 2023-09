Wittenau: Betender Rollstuhlfahrer in Berliner S-Bahn angegriffen

Ein Mann hat am Montag in Berlin-Wittenau einen Rollstuhlfahrer attackiert und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll der 51-jährige Libanese in einer S-Bahn der Linie S26 am Endbahnhof Wittenau dem offensichtlich betenden Fahrgast zunächst gegen die Schulter geschlagen haben. Dann soll er den 33-jährigen Libyer mitsamt dem Rollstuhl umgeworfen haben. Zeugen alarmierten daraufhin gegen 17.30 Uhr die Bundespolizisten.

Das Opfer wehrte sich beherzt, zog die Beinstütze aus seinem Rollstuhl, schlug damit auf den Angreifer ein und beleidigte ihn. Dabei erlitt der Libyer eine Platzwunde am Arm.

Rollstuhlfahrer in S-Bahn attackiert: Polizisten schreiten ein

Bundes- und Landespolizisten schritten ein und nahmen den Angreifer vorläufig fest. Eine medizinische Versorgung lehnten er und der Rollstuhlfahrer ab. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 51-Jährigen. Der Rollstuhlfahrer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.