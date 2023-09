Wittenau: Feuerwehrfahrzeug stößt mit Motorradfahrer zusammen

Am Freitagnachmittag sind in Berlin-Wittenau ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr und ein Motorradfahrer ineinander gefahren. Nach Angaben der Polizei soll das Löschfahrzeug gegen 15.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel auf der Straße Am Nordgraben gefahren sein.

Dabei sei es mit einem Motorradfahrer kollidiert, welcher zu diesem Zeitpunkt auf die Kreuzung fuhr und selbst grünes Ampellicht hatte. Der Motorradfahrer stieß mit dem von rechts kommenden Löschfahrzeug zusammen und stürzte. Der 29-Jährige wurde nach einer Erstversorgung durch die Besatzung in ein Krankenhaus gebracht.