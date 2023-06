Berlin: Wohnungsbrand in Spandau wird zum Großeinsatz für die Feuerwehr

Am Päwesiner Weg brach am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Flammen griffen auf das Dach über. 90 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Der Notruf ging gegen 14.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die ersten Einsatzkräfte sechs Minuten später am Päwesiner Weg eintrafen, stand die Wohnung bereits komplett in Flammen, erklärte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.

Die Bewohner konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. „Es wurde niemand verletzt“, so der Sprecher. Obwohl die Brandbekämpfer schnell vor Ort waren, konnten sie nicht verhindern, dass die Flammen auf das Dach übergriffen. „Die Löscharbeiten sind sehr aufwendig, da immer wieder Glutnester im Dachstuhl auflodern“, erklärte Kirstein.

Update #Wilhelmstadt

Es brannte eine Wohnung mit Übergriff auf das ausgebaute Dachgeschoss.

Zur #Brandbekämpfung sind auch 2 #Drehleiter|n im Einsatz.

Es wurde niemand verletzt.

Das Dach muss jetzt aufwendig geöffnet werden.

Aktuell vor Ort: 90 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen. pic.twitter.com/PNahkGCjrx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2023

Die Feuerwehr war auch noch um 16.15 Uhr mit 90 Einsatzkräften an der Brandstelle. Aufgrund der Wetterlage müssen sie bald ausgetauscht werden. Die Löscharbeiten werden sich demnach noch hinziehen. Was den Brand verursacht hat, ist bisher noch unklar.