Berlin - Die Berliner Nachtisch-Kette Wonder Waffel sorgt derzeit mit einer Marketingaktion für reichlich Wirbel im Netz. Wie das Unternehmen am Mittwoch auf Instagram bekannt gab, bekommen Ungeimpfte in den Filialen kostenlos Kaffee. Doch auch Genesene und Geimpfte sollen nicht ausgeschlossen werden: Die Aktion gilt für alle, unabhängig vom Impfstatus.

Der von Wonder Waffel gelöschte Post.

Wonder Waffel reagierte damit auf die seit Samstag geltende 2G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Demnach dürfen nur noch Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis beispielsweise ein Restaurant betreten. Auch Wonder Waffel ist von der Regel betroffen. Ungeimpfte haben keinen Zutritt zu den Waffel-Läden. Das Kreuzberger Franchise-Unternehmen setzt dem Schreiben zufolge auf „Toleranz und Respekt“ und erinnert das an das Vor-Pandemiejahr 2019. Man finde die 2G-Regel „sehr schade“, so das Familienunternehmen. Man wolle Gäste „nicht auf ein Zertifikat beschränken“.

Am Mittwoch teilte das Unternehmen dann mit: „Wir haben den Beitrag gelöscht, damit sich Menschen und Freunde nicht untereinander streiten und diskutieren, dafür sind wir die falsche Plattform.“ Zudem seien „unnötige Bewertungen und Rezensionen abgegeben“ worden, die „leider komplett inhaltslos sind und nichts mit einer Besuchererfahrung zu tun haben, sondern einfach Schaden zufügen möchten“.

„Jeder darf und muss sagen können, was er möchte“

Wonder Waffel betont, dass die Aktion trotz heftiger Kritik weiterhin im Dezember gelte. Zuvor hatten die Betreiber mitgeteilt: „Jeder darf und muss sagen können, was er möchte in unserem wunderschönen Land. Das haben wir uns aufgebaut. Das sind wir den Menschen schuldig, die vor uns dafür gekämpft haben.“

Auch in der Uhlandstraße macht ein Café von sich reden, das mit einer Aktion gezielt Ungeimpfte anspricht. Auf der Facebook-Seite des Café San Sebastian, das vor allem Cheesecake anbietet, heißt es in einem Post von 24. November: „Wir sind für Meinungsfreiheit und möchten mit dieser Aktion ein Zeichen dafür setzten, dass wir gegen diese unfairen und teilweise sinnlosen Maßnahmen sind.“

„Gratis-Kaffee für Ungeimpfte“ die Werbebotschaft auf dem Bild des San Sebastian. Ergänzt wird sie in der Bildbeschreibung: Demnach richtet sich das Angebot an alle, die einen Kuchen zum Mitnehmen kaufen, auch an Genesene und Geimpfte. Man wolle „fair“ sein.