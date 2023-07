Nachdem Anwohner sich erfolgreich dagegen gewehrt hatten, soll die wohl bekannteste Busspur Berlins an der Clayallee in Zehlendorf nun endgültig wieder verschwinden. Wie die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mitteilte, werde der „Bussonderfahrstreifen“ zwischen Argentinischer Allee und Riemeisterstraße aufgehoben. Dazu sei eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen worden.

Die umstrittene Busspur war auf Anfrage der BVG im Mai 2022 auf einem Parkstreifen eingerichtet worden. Anwohner empfanden das Vorhaben als massiv störend und reichten erfolgreich Klage beim Berliner Verwaltungsgericht ein. Das Gericht stufte die Spur schließlich am 31. August in einem Eilverfahren als rechtswidrig ein. In der Urteilsbegründung hieß es, dass unter anderem nicht genügend Busse auf der Strecke unterwegs seien, um einen Sonderfahrstreifen zu rechtfertigen.

Busspur auf der Clayallee wird entfernt: Senat spricht von „besonderen Umständen“

Nach der Gerichtsentscheidung wurde die Busspur zunächst nur „außer Vollzug“ gesetzt – Markierungen wurden vorerst überklebt und Verkehrszeichen abgedeckt. Etliche Autofahrer empfanden Verkehrsführung und Parkregeln seither als verwirrend.

Nun sollen die Markierungen auf der Spur, auf der von 6 bis 20 Uhr Busse, Krankenwagen, Taxis und Fahrräder fahren sollten, endgültig entfernt werden, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Allerdings handele es sich herbei „um eine Einzelfallentscheidung, die auf den besonderen Umständen (...) beruht“. So würde der Busverkehr auf dieser spezifischen Strecke auch ohne eigene Spur zurechtkommen.