Berlin: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Neukölln und Wedding verletzt

Zwei Motorradfahrer wurden bei mehreren Unfällen am Dienstag in Berlin verletzt. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Berlin zwei Motorradfahrer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr prallte zunächst ein 38-jähriger Autofahrer in Gropiusstadt in Berlin-Neukölln laut Polizei beim Abbiegen mit einem 55-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer soll zuvor eine rote Ampel überfahren haben. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Fast zur selben Zeit stieß ein 26-jähriger Autofahrer laut Polizei-Angaben beim Anfahren vom Parkstreifen im Wedding mit einem Motorradfahrer zusammen. Gegen 10.15 Uhr fuhr der 55-jährige Motorradfahrer auf der Seestraße in Richtung Amrumer Straße, als der Autofahrer sein Fahrzeug vom rechten Parkstreifen auf die Straße lenkte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der 55-jährige verletzte sich am Bein und wurde im Krankenhaus stationär behandelt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Seestraße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme von der Sylter Straße in Richtung Amrumer Straße bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. Die Polizei Berlin ermittelt in beiden Fällen die Unfallursache.