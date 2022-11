Berlin: Zwei Raser liefern sich Verfolgungsjagden mit Polizei

In Mitte und Kreuzberg flüchteten zwei Autofahrer vor Polizeikontrollen. Nach wilden Verfolgungsjagden wurden sie gestoppt.

Zwei Autofahrer haben sich am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag mit der Polizei Berlin Verfolgungsjagden geliefert.

Zuerst versuchte in Kreuzberg ein junger Mann vergeblich, einer Polizeikontrolle zu entziehen. Laut der Polizei fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 18.15 Uhr der 23-Jährige durch seine rasante Fahrweise am Mehringdamm auf. Die Polizisten entschieden sich daraufhin, den Smart-Fahrer zu überprüfen. Dieser gab stattdessen jedoch Gas und flüchtete.

Der Mann raste über die Baruther Straße, die Nostitzstraße und die Gneisenausstraße. Beim Abbiegen vom Mehringdamm in die Nostitzstraße hatte der Smart eine so hohe Geschwindigkeit, dass er nach rechts driftete und beinahe mit parkenden Fahrzeugen zusammengestoßen wäre. Mehrere Fußgänger, die gerade die Fahrbahn überqueren wollten, mussten zurückweichen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden.

Rasantes Wendemanöver in der Gneisenaustraße

Von der Nostitzstraße fuhr der 23-Jährige bei Rot in die Gneisenaustraße. Auch hier mussten mehrere Personen nach hinten springen. Nach einem rasanten Wendemanöver in der Gneisenaustraße fuhr der Mann erneut in die Nostitzstraße, stellte sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß.

Nach wenigen Metern holte ein Polizist den Flüchtenden allerdings ein, brachte ihn zu Boden und legte ihm Handschellen an. Drogen- und Alkoholvortests verliefen bei dem 23-Jährigen negativ. Ermittlungen ergaben jedoch, dass der junge Mann bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Verfolgungsjagd durch Gesundbrunnen: Mann rast auf Polizisten zu

In Gesundbrunnen nahm die Polizei dann in der Nacht zum Freitag einen 45-Jährigen fest, der zuvor vor den Einsatzkräften davongerast war. Der Mann war einer Streife gegen 1.45 Uhr auf Höhe der Afrikanischen Straße aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

In der Fennstraße gelang es Polizisten, sich an einer roten Ampel vor das Fahrzeug zu setzen, um den Autofahrer zu kontrollieren. Als ein Beamter auf das Auto zuging, gab der 45-Jährige Gas und fuhr auf den Polizisten zu, der nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte.

Anschließend setzte der Raser seine Fahrt über die Schönwalder Straße, die Wiesenstraße und die Hussitenstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bis zur Bernauer Straße fort, wobei er mehrfach rote Ampeln und Vorfahrtsregeln missachtete und andere Verkehrsteilnehmende gefährdete. In der Bernauer Straße wurde der Mann mit Hilfe hinzualarmierter Einsatzkräfte nach einer kurzen Flucht zu Fuß unter erheblichem Widerstand schließlich festgenommen.

Der 45-Jährige, der angab, keine Fahrerlaubnis zu besitzen, kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Weil er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm dort auch Blut abgenommen. Anschließend kam er auf freien Fuß.

Gegen beide Autofahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, der 45-Jährige muss sich zudem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.