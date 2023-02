Medienboard Berlin-Brandenburg mit 14 Filmen bei Berlinale

Das Medienboard Berlin-Brandenburg ist mit 14 Förder-Produktionen im offiziellen Berlinale-Programm vertreten. Dazu gehöre unter anderem der im Wettbewerb laufende Film „Roter Himmel“ von Christian Petzold, teilte das märkische Wirtschaftsministerium am Montag in Potsdam mit. Die Produktion sei an verschiedenen Orten in Brandenburg gedreht worden. Die 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin laufen vom 16. bis 26. Februar.

Auch der bereits für sechs Oscars nominierte Film „Tár“ mit Cate Blanchett und Nina Hoss in den Hauptrollen sei in Brandenburg gedreht worden, hieß es weiter. Die Produktion soll im Berlinale-Special laufen.

Insgesamt sei im vergangenen Jahr im Bundesland für 98 Film- und Fernsehproduktionen gedreht worden, hieß es. Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer (SPD) betonte, dies sei ein neuer Rekord. Von der Filmförderung profitierten die verschiedensten Regionen Brandenburgs.

Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus betonte, die Hauptstadtregion sei Deutschlands Filmstandort Nummer eins und habe „mit 6.200 Drehtagen im Jahr nie drehfrei“. Hintergrund seien unter anderem „hervorragend ausgestattete Studios und hochprofessionelle Crews auf Weltniveau“.