Berlinale: Verdi ruft zu Warnstreik in Yorck-Kinos auf Elf Yorck-Kinos sind von dem Warnstreik betroffen. Einige von ihnen sind Spielstätten bei der Berlinale. dpa

Am Donnerstagabend werden die Filmfestspiele im Berlinalepalast eröffnet. In elf Yorck-Kinos sind die Beschäftigten am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat zum Start der Berlinale die Beschäftigten von elf Yorck-Kinos zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Einige der Yorck-Kinos sind Spielstätten bei dem Filmfestival, das am Abend eröffnet werden sollte. „Wir raten im Moment davon ab, sich bei den Yorck Kinos als Beschäftigter zu bewerben, da sich das Unternehmen nicht an die vereinbarten Tarifverträge hält“, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten höhere Löhne erreichen. Derzeit würden ihnen in der Einstiegsstufe 12,50 Euro pro Stunde gezahlt, Verdi fordert mindestens 13 Euro pro Stunde.