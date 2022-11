Berliner Aquarium bleibt vorerst offen Von der Schließung des Berliner Zoos wegen eines Falls von Vogelgrippe ist das Aquarium zunächst nicht betroffen. Das Haus bleibe geöffnet, war am Freitag au... dpa

Berlin -Von der Schließung des Berliner Zoos wegen eines Falls von Vogelgrippe ist das Aquarium zunächst nicht betroffen. Das Haus bleibe geöffnet, war am Freitag auf Schildern am Zoo zu lesen. Zuvor war das Zoogelände geräumt worden. Denn bei einem am Sonntag im Zoo verstorbenen Vogel - einem Hammerkopf - war die sogenannte Aviäre Influenza nachgewiesen worden.