Berliner Arzt soll depressiver Studentin beim Suizid geholfen haben – Anklage

Ein Arzt soll einer an schweren Depressionen leidenden Studentin zweimal Medikamente zur Selbsttötung überlassen haben. Gegen den zur Tatzeit 72-jährigen Mann hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage beim Landgericht Berlin erhoben. Sie lautet auf Totschlag in mittelbarer Täterschaft in zwei Fällen, einmal wegen Versuchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Am 21. Juni 2021 habe der Arzt, der sich seit 2020 in einem Sterbehilfeverein engagierte, der 37-jährigen Studentin zum ersten Mal tödlich wirkende Tabletten zur Verfügung gestellt. Die Frau überlebte nur deshalb, weil sie sich erbrach und so die Tabletten ihre Wirkung nicht entfalten konnten. Am 12. Juli 2021 soll der Arzt der Studentin dann in einem Hotelzimmer eine Infusion mit einem anderen Medikament in tödlich wirkender Konzentration gelegt haben. Die Infusion soll die Studentin dann selbst ausgelöst haben.

37-Jährige litt seit 2005 unter Depressionen

Bereits wenige Minuten nach Beginn der Infusion verstarb die 37-Jährige. Die Frau soll bereits seit dem Jahr 2005 an einer schweren Depression erkrankt gewesen sein. In einer akuten Phase im Jahre 2021 soll es ihr laut Anklage nicht mehr möglich gewesen sein, einen freien Willen zu bilden. In dieser Phase habe die Studentin den Wunsch geäußert, sterben zu wollen.

Dieser Wunsch ist jedoch Teil des Krankheitsbildes einer Depression, was dem Arzt laut Anklage bewusst war. Dennoch soll er die Frau in ihrer Ansicht bestärkt haben, dass es keine weiteren zielführenden Therapiemöglichkeiten und damit keine Hoffnung auf eine langfristige Besserung ihrer gesundheitlichen Situation mehr gebe.