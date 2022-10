Berliner Azubis in Gesundheitsberufen müssen kein Schulgeld mehr bezahlen

Ab dem neuen Ausbildungsjahr sollen Berliner Auszubildende für die Gesundheitsbranche kein Schulgeld mehr für ihre Ausbildung bezahlen. Das teilte Senatsgesundheitsverwaltung am Freitag mit.

„Die Schulgeldfreiheit steigert die Attraktivität der Ausbildungen und ist ein wichtiger Meilenstein, um die gesundheitliche Versorgung der Menschen in Berlin auch in Zukunft zu sichern“, so Gesundheitssenatorin Ulrike Gote. Der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung stehen dafür Mittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro für 2022 und 4 Millionen Euro für 2023 im Doppelhaushalt zur Verfügung.

Auch den Schulen in freier Trägerschaft Vereinbarungen angeboten, um auch ihnen einen Verzicht auf Schulgelder zu ermöglichen.

Tausende Auszubildende profitieren – auch rückwirkend

Damit können die noch rund 900 Berliner Auszubildenden in den Gesundheitsfachberufen, deren Schulen keine Kooperationsvereinbarungen mit Kliniken abgeschlossen haben, rückwirkend zum Beginn dieses Ausbildungssemesters vom Schulgeld befreit werden. Im Ergebnis werden dann alle 3.350 Berliner Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe kein Schulgeld mehr bezahlen müssen.

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, übernimmt das Land Berlin damit bei der Frage der Schulgeldfreiheit mit dieser Übergangslösung die Verantwortung, nachdem die zugesicherte bundeseinheitliche Lösung zur Erreichung der Schulgeldfreiheit in allen Ausbildungen im Gesundheitswesen noch nicht umgesetzt wurde.