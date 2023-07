Berliner Bäder-Betriebe: Maßnahmen nach Brandbrief ergriffen

Berlin -Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) haben nach eigenen Angaben zahlreiche Maßnahmen gegen die angespannte Lage vor Ort ergriffen, nachdem sich Mitarbeiter des Columbiabads im Juni per Brandbrief über die Situation beklagt haben. „Die Kommunikation mit der Polizei ist in der Folge noch einmal intensiviert worden, Führungskräfte der BBB sind seither verstärkt vor Ort präsent“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem hätten die Bäder-Betriebe auch Workshops mit externen Experten für Krisenintervention für die Teams organisiert. „Den Führungskräften und Mitarbeitenden wurde auch individuelle psychologische Betreuung angeboten“, teilte die Sprecherin mit.

Bereits nach Vorfällen im Jahr 2022 sei das Sicherheitskonzept überarbeitet worden. „Für diese Saison wurde das Budget und die Anzahl der Sicherheitskräfte bereits deutlich erhöht, in einigen Bädern die Zäune verstärkt, Präventionstrainings durchgeführt, der Online-Ticketshop wurde ausgebaut, Express-Eingänge eingerichtet, die Kooperation mit der Polizei Berlin verstärkt“, hieß es.

Später sei entschieden worden, Rutschen und Sprungtürme als Orte häufiger Aggressionsentwicklung in den Sommerbädern Pankow und Neukölln zunächst bis auf Weiteres zu sperren. Weitere Maßnahmen zur „Gefahrenabwehr“ würden geprüft. Dazu gehöre auch eine konsequentere Durchsetzung von Hausverboten.

Das Columbiabad in Berlin-Neukölln war am frühen Sonntagabend zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Am Montag und Dienstag blieb das Bad aufgrund eines hohen Krankenstandes geschlossen. Laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ hatte sich die Belegschaft des Bades bereits Mitte Juni in einem Brief an die Führung der Bäder-Betriebe gewandt. Darin ist der Zeitung zufolge von einem „untragbaren Ausmaß der Umstände“ die Rede.