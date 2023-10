In Berlin beginnen die Herbstferien am Montag, 23. Oktober. Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) haben sich daher dafür entschieden, vom 23. Oktober bis zum 3. November in vielen Bädern mehr Wasserflächen für die Öffentlichkeit anzubieten, wie die BBB auf der eigenen Webseite mitteilte. Außerdem haben mehrere Stadtbäder und Schwimmhallen in ganz Berlin erweiterte Öffnungszeiten. Grund dafür ist, dass Schwimmvereine in dem Zeitraum nicht trainieren. Auch Schulschwimmen findet in den Herbstferien nicht statt.

Family-Pool-Partys in den Herbstferien in Berliner Schwimmbädern der BBB

In den Herbstferien veranstalten die BBB außerdem gemeinsam mit dem Zephyrus Discoteam vier Family-Pool-Partys in mehreren Hallenbädern. Das Angebot richtet sich insbesondere an Kinder zwischen 7 und 10 Jahren, die das Seepferdchen haben. Neben Team-Wettkämpfen wie Enten-Sammeln oder Contests wie Luftgitarren-Hero gibt es auch einen Party-DJ und einige Spielaktionen für Nichtschwimmer und Kinder unter 7 Jahren. Wie die BBB mitteilen, ist der Eintritt zur Family-Pool-Party im Ticketpreis enthalten. Tickets für das Stadtbad Lankwitz und Stadtbad Schöneberg sind zurzeit nicht im Online-Shop, sondern nur an der Kasse im Bad erhältlich.

Hier finden die Family-Pool-Partys der BBB in den Herbstferien statt Am 26. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr im Stadtbad Lankwitz

Am 27. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr im Stadtbad Schöneberg

Am 28. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Schwimmhalle Sewanstraße

Am 29. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Schwimmhalle Kaulsdorf

Auch Saunafreunde kommen auf ihre Kosten. Aufgrund der großen Nachfrage wird den BBB zufolge die Strandbad-Sauna im Strandbad Wannsee bis zum 29. Oktober verlängert. In zwei Fass-Saunen am Strand kann mit Blick auf den Wannsee sauniert werden. Das Strandbad Wannsee ist noch bis zum 29. Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.