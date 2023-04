In diesen Berliner Bädern wird das Wasser wieder wärmer

Lange Zeit musste wegen des russischen Angriffskriegs Gas eingespart und die Temperatur in den Bädern gesenkt werden. In diesen Hallenbädern wird es wieder 28 Grad warm.

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) erhöhen am 16. April in zahlreichen Hallen wieder die Wassertemperatur auf 28 Grad. Das Unternehmen folgt damit einer Senatsentscheidung, wonach die Wassertemperatur in Bädern nicht mehr zu beschränkt werden muss.

Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde das Gas in Deutschland bekanntlich immer teurer. Auch die Bäder-Betriebe verpflichteten sich dazu, Gas einzusparen. Nun kann im Frühjahr die Temperatur wieder hochgefahren werden.

Die Berliner Zeitung gibt eine Übersicht, in welchen Hallen es wieder wärmer wird.

Berliner Bäder: Hier ist das Wasser wieder 28 Grad warm Wellenbad am Spreewaldplatz, (mit Ausnahme des Sportbeckens), Spaßbereich jetzt geöffnet

Stadtbad Schöneberg, Spaßbereich jetzt geöffnet

Stadtbad Lankwitz, Spaßbereich jetzt geöffnet

Kombibad Seestraße (Nichtschwimmerbecken)

Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Nichtschwimmerbecken)

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park (Nichtschwimmerbecken)

Schwimmhalle Buch (Nichtschwimmerbecken)

Schwimmhalle Fischerinsel (Nichtschwimmerbecken)

In den Therapiebecken der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) und im Kombibad Seestraße ist das Wasser mindestens 30 Grad warm.