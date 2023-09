Berliner Bäder: Diese Saunen haben bald wieder geöffnet

Die Saunen in den Berliner Bädern öffnen nach drei Jahren Pause wieder am 1. Oktober. Nach und nach gehen alle Anlagen in den geöffneten Bädern wieder in Betrieb, allerdings mit verschiedenen Öffnungszeiten, teilten die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag mit.



Die Saunen wurden im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Energiekrise im vergangenen Jahr verhinderte weiter den regulären Betrieb. Größere und gut ausgelastete Sauna-Anlagen sollen immer dann öffnen, wenn die jeweilige Schwimmhalle für die Öffentlichkeit zugängig ist – in der Regel jeden Tag.

In diesen Berliner Bädern könnten Saunen täglich besucht werden: Schwimmhalle Buch

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz „Helmut Behrendt“

Stadtbad Lankwitz

Stadtbad Neukölln

Stadtbad Wilmersdorf I (Mecklenburgische Straße)

Andere Saunen, die weniger stark ausgelastet sind, öffnen jeweils am Wochenende und häufig einen weiteren Tag in der Woche. Auch hier muss die Schwimmhalle vorher geöffnet haben.

Die Öffnungszeiten der Saunen sind auf der Homepage der Berliner Bäderbetriebe zu finden.

Im Herbst haben aufgrund des milden Spätsommers zudem noch einige Sommerbäder geöffnet. Dazu gehören das Bad am Olympiastadion, das Sommerbad in Steglitz, das Strandbad Wannsee und das Sommerbad Kreuzberg.