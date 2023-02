Berliner Bäder laden zum Casting ein: Rettungsschwimmer und Kassierer gesucht

Die Berliner Bäder-Betriebe haben zum Personal-Casting eingeladen. Wie auf der Internetseite der Berliner Bäder zu lesen ist, werden für die kommende Sommersaison derzeit noch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sowie Kassenpersonal gesucht. „Wir suchen Menschen, die im Sommer Geld verdienen möchten, gerne im Freibad arbeiten und einen Bezug zum Wasser haben“, so Claudia Blankennagel von den Berliner Bäder-Betrieben gegenüber der Berliner Morgenpost.

An den Walk-In-Bewerbungstagen können demnach Interessierte ohne Termin zum Vorschwimmen und zum Kassentest vorbeikommen. Konkret gesucht werde das Personal für den Zeitraum zwischen 1. April und 30. September.

Berliner Bäder: Für Rettungsschimmer findet Vorschwimmen statt

Wer sich als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer bewerben will muss an etwas mehr denken: einen kurzen Lebenslauf, ein Schloss für den Spind, wenn vorhanden, ein deutsches Rettungsschwimmerabzeichen in Silber (oder ein inhaltsgleiches Dokument eines anderen Staates) sowie eine Erste-Hilfe-Bescheinigung über 9 Stunden (inkl. Herz-Lungen-Wiederbelebung). Beide Nachweise sollten nicht älter als zwei Jahre sein, schreiben die Berliner Bäder in ihrem Aufruf.

Für die Tätigkeit als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer werde es ein Vorschwimmen bestehend aus einer kombinierten Rettungsübung geben und eine anschließende Durchführung einer angedeuteten Wiederbelebung. „Die Leute müssen geistig und körperlich geeignet sein. Wir stellen auch Rentner als Rettungsschwimmer ein, vorausgesetzt sie sind körperlich in der Lage. Das müssen die Bewerber beim Casting unter Beweis stellen“, so Blankennagel.

Für die Bewerbung als Kassierer oder Kassiererin müsse nur ein Lebenslauf mitgebracht werden. Vor Ort werde dann ein „kleiner Kassentest“ veranstaltet.