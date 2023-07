Die Temperaturen sind hoch, die Ferien stehen vor der Tür. In den Sommerferien fahren wieder die Bäderbusse der BVG direkt an den Badesee. Das sind die Strecken.

Pünktlich zum Ferienbeginn am Donnerstag haben die sogenannten Bäderbus-Linien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder ihren Betrieb aufgenommen. Das teilte die BVG am Dienstag mit. Bis zum Ferienende bringen die beiden Buslinien, die ausschließlich in den Sommerferien fahren, Badegäste zu zwei Strandbädern.

Die Linie 312 fährt täglich von 9 bis 20 Uhr ab dem Bahnhof Nikolassee im 10-Minuten-Takt zum Strandbad Wannsee. An Sonn- und Feiertagen fährt der Bus alle 20 Minuten. Mit der Linie 222 können Badebegeisterte täglich von 10 bis 20 Uhr ab S-Bahnhof Tegel bis zum Strandbad Tegelsee fahren. Der Bus fährt alle 40 Minuten.

Im vergangenen Sommer wurden die Bäderbus-Linien testweise eingeführt. „Während neue Angebote üblicherweise einige Zeit brauchen, bis sie von den Fahrgästen angenommen werden, waren die Busse zum Tegeler See von Beginn an beliebt und gut nachgefragt“, teilte die BVG mit.

Während der Sommerferien fährt auch die Straßenbahnlinie 68 im Südosten Berlins häufiger – an den Wochenenden alle zehn Minuten.