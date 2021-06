Berlin - Die Verkehrsinformationszentrale hat am Donnerstagmorgen vor schweren Schäden an der Mühlendammbrücke gewarnt. Aktuell ist die Verkehrsader in Richtung Potsdamer Platz nur einspurig befahrbar. Bereits am frühen Morgen bildete sich im Berufsverkehr demnach Stau. Offenbar ist die Konstruktion der Brücke schwer beschädigt, so die Behörde.

Guten Morgen aus der VIZ! Keine guten Nachrichten aus #Mitte: In der Konstruktion der #Mühlendammbrücke wurden schwere Schäden entdeckt! Sie ist bis auf weiteres Richtung Potsdamer Platz nur einspurig befahrbar! Schon jetzt beginnt der #Stau. Fuß und Rad sind nicht betroffen. pic.twitter.com/QlkQpcLaNi — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 24, 2021

Wer die Schäden entdeckte und wie gravierend sie sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke nach Angaben der Behörden derzeit passieren. Genauere Angaben zu den Schäden wurden nicht gemacht. Ob sie zeitnah behoben werden können, ist unklar.

Derzeit fahren knapp 75.000 Autos täglich über die Mühlendammbrücke. Sie verbindet die an die Greifswalder Straße anschließende Otto-Braun-Straße mit der Leipziger Straße und ist eine der wichtigsten Verkehrsstraßen für aus Nordosten kommende Autofahrer aus Berlin und Pendlern aus Brandenburg.

