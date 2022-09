Mit einer dreitägigen Großübung wollen sich Polizeibehörden und Gesundheitsorganisationen in Berlin auf den Fall von Terroranschlägen mit biologischen Waffen vorbereiten. Simuliert wird seit Dienstag ein Sprengstoffanschlag, bei dem auch biologische Stoffe eingesetzt werden würden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, geht es darum, Einsatzkonzepte der Behörden zum Schutz der Bevölkerung und zur Verfolgung der Täter zu prüfen und anzupassen.

Die Übung soll noch bis Donnerstag gehen, geprobt wird alles vom ersten Alarm bei Polizei und Feuerwehr über die Arbeit am Tatort und die Versorgung von Verletzten bis hin zur Dekontamination, Auswertung der Stoffe im Labor und zur Verfolgung der Täter. Eingesetzt werden auch Spezialfahrzeuge der Polizei und Feuerwehr für solche Szenarien.

Übungsgebiet wohl im Norden Berlins

Besorgten Bürgern, die vom ungewöhnlich hohen Aufkommen der Einsatzkräfte irritiert sein könnten, gaben die Berliner Ordnungshüter derweil Entwarnung. „Seien Sie unbesorgt“, hieß es am Dienstag in einem Twitter-Post der Polizei. „Es handelt sich um die #ÜbungApollon.“ Der Frage, „was wäre, wenn es morgen einen Anschlag geben würde“, wolle man sich zwar nicht unbedingt stellen, müsse für den Ernstfall aber trainiert sein, so die Gesetzeshüter.

Möglicherweise bemerken Sie Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und mitübenden Institutionen.

Seien Sie unbesorgt. Es handelt sich um die #ÜbungApollon.

Jetzt lassen wir erst einmal alle Beteiligten ungestört üben und Erkenntnisse gewinnen.



Im Idealfall soll die Öffentlichkeit von den simulierten Einsätzen allerdings nicht viel mitbekommen. Selbst der Ort der Übung wurde zunächst nicht verraten. Es handele sich dabei um ein nicht-öffentliches Gebiet – möglicherweise im Norden von Berlin. Darauf deutet die Mitarbeit der Gesundheitsämter von Berlin-Mitte und Reinickendorf hin. Vieles spiele sich auch in den jeweiligen Einsatzzentralen ab. Am Mittwoch will die Polizei ausführlicher informieren.

Neben der Berliner Polizei sind auch das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundespolizei beteiligt, außerdem die Feuerwehr, das Robert Koch-Institut (RKI), die Uniklinik Charité, der Senat und der öffentliche Gesundheitsdienst.