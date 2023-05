Berliner bei Fußballturnier in Frankfurt zusammengeschlagen: Lebensgefahr

Bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main ist es zu einer Massenschlägerei gekommen.

Bei einem internationalen Fußballturnier in Frankfurt am Main ist am Pfingstsonntag ein 15 -jähriger Teenager aus Berlin zusammengeschlagen und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Wie die Bild berichtet, sei es am letzten der drei Tage des internationalen Jugendfußballturniers im Frankfurter Stadtteil Eckenheim zu einer Massenschlägerei gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll beim Halbfinale ein Berliner Verein gegen einen französischen Verein gespielt haben. Berlin habe demnach 1:0 geführt, als der Schiedsrichter abgepfiffen habe. Die Bild zitiert die Polizei: „Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff eines Fußballspiels, zu einem Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte.“

Bei der Massenschlägerei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein 16-jähriger Franzose soll dem 15-jährigen Berliner so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass er reanimiert werden musste und seitdem in der Klinik mit schweren Hirnverletzungen um sein Leben kämpft. Der 16-jährige Franzose wurde am Montag schon einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in U-Haft.

Die Polizei Frankfurt bittet unter der Rufnummer 069/75551199 um Hinweise von möglichen Augenzeugen und hat ein Hinweisportal freigeschaltet, wo Fotos und Videos hochgeladen werden können.