Mehr als ein Dutzend Menschen haben sich am Freitagmorgen in der Wielandstraße in Mahlsdorf im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf versammelt. Der Anlass für das Zusammentreffen ist historisch: Zwei Stolpersteine werden an diesem Morgen in Gedenken an zwei antifaschistische Widerstandskämpfer der NS-Zeit verlegt. Johann (1887 bis 1945) und Charlotte Przybilla (1895 bis 1953) sind die neuen Stolpersteine gewidmet.

Johann Przybilla war Kohlehändler, KPD-Mitglied und antifaschistischer Widerstandskämpfer in der NS-Zeit. Wie die Initiative Gedenktafeln in Berlin auf ihrer Webseite mitteilte, wurde er in der Nacht des Reichstagsbrandes von der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) verschleppt, dann aber nach zwei Wochen wieder entlassen. Ende 1943 wurde er erneut wegen seiner politischen Aktivitäten gegen das NS-Regime verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Dort starb er am 23. März 1945.

Charlotte Przybilla, die mit Johann verheiratet war, engagierte sich in der Frauenarbeit der KPD und beim Arbeiter-Samariterbund. 1943 „rettete“ sie ein Schlaganfall vor den Nazis, die wegen ihres gesundheitlichen Zustandes keinen Prozess gegen sie durchführen konnten. Charlotte überlebte den Krieg und starb 1953.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gunter Demnig will mit Stolpersteinen NS-Opfer gedenken

Der 1947 in Berlin geborene Künstler und Bildhauer Gunter Demnig trägt am Freitagmorgen die Lebensläufe der beiden Widerstandskämpfer vor. Ursprünglich wurde überlegt, Erinnerungstafeln an den Häusern anzubringen, in denen die Verstorbenen gelebt haben. Da viele Eigentümer davon aber nicht begeistert waren, kam dem Künstler die Idee mit den Stolpersteinen. Bereits 1996 verlegte er in Köln die ersten Steine. Mit dem Projekt sollen Menschen erinnert werden, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Deutschlandweit wurden bis heute mehrere Tausende Erinnerungssteine gesetzt.

Wenn die Menschen die Stolpersteine sehen, bleiben sie stehen und schauen nach unten, sagt der Künstler am Freitagmorgen in Mahlsdorf. Mit dieser Geste sei es, als ob die Menschen sich vor den Toten verbeugen. Ein wichtiger Teil der Arbeit seien die Lebensläufe der Menschen, derer mit den Stolpersteinen gedacht wird. Das Heimatmuseum Marzahn-Hellersdorf war an der Erstellung der Lebensläufe von Johann und Charlotte Przybilla nach Angaben eines Bezirkssprechers beteiligt.

Berliner Bezirke bekommen mehrere Stolpersteine

„Verborgene Geschichten werden so sichtbar gemacht. Hier haben Leute gewohnt, denen Schlimmes passiert ist“, sagt der Sprecher des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf. „Die Menschen setzen sich auf die Art ganz anders mit der Geschichte auseinander, denn es ist kein Museum, sondern direkt im öffentlichen Raum.“ Im Bezirk wurden am Freitag noch zwei weitere Stolpersteine verlegt. Damit gibt es dem Sprecher zufolge derzeit 37 Steine in Marzahn-Hellersdorf.

Wie die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin mitteilt, werden vom 6. bis zum 8. Oktober mehrere Stolpersteine in den Bezirken Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg verlegt. Wann und wo genau die Steine hinkommen, wird erst nach der Verlegung mitgeteilt. „Hintergrund ist, dass die Stolperstein-Verlegungen insbesondere für Angehörige oft emotionale Ereignisse und sehr intime Momente sind“, so die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin.